Habiter demain

Le logement est l'espace dans lequel chacun d'entre nous passe le plus clair de son temps, l'espace qui nous construit, conditionne nos réussites comme nos échecs et fait de nous ce que nous sommes. Il est en outre celui auquel nous consacrons une part majeure de nos dépenses. D'un côté, nous vivons une profonde crise sociale, où les plus fragiles risquent de ne plus pouvoir se loger dans des conditions décentes, de l'autre, nous faisons face à une urgence écologique qui nous oblige à prendre des mesures drastiques pour préserver notre avenir. Les opposer systématiquement est absurde, irresponsable et stérile, alors que nous avons tout à la fois le pouvoir et le devoir d'améliorer le quotidien des Français. Si nous ne voulons pas vivre assis sur une bombe sociale à retardement, chacun doit avoir accès à un logement lui permettant de se construire une belle vie, car, au fond, c'est le logement qui fait le citoyen. Jean-Philippe ¬Dugoin-Clément est maire de Mennecy (91) et vice-¬président du conseil régional d'Ile-de-France, en charge du logement, de l'aménagement durable du territoire et du SDRIF-E.