Le reiki. Développez vos capacités dautoguérison grâce à l'énergie universelle

Le reiki est une pratique énergétique japonaise qui favorise l'activation naturelle de nos potentiels pour accéder à un état de bien-être et d'équilibre. Cette énergie universelle vitale est présente partout dans l'univers comme en chacun de nous et nous avons tous le pouvoir de la maintenir en circulation. Grâce à ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit, vous pouvez agir sur vos maux du quotidien : apaiser votre mental, réactiver votre force vitale, dormir d'un sommeil de qualité, renforcer votre système immunitaire... Dans ce livre, vous découvrirez les bases du reiki, mais également des techniques et exercices accessibles à tous pour vous aider à devenir acteur de votre mieux-être. De véritables clés pour comprendre le fonctionnement de l'énergie vitale. Respectez votre équilibre naturel grâce à la pratique du reiki.