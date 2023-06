Le Donjon de Naheulbeuk Intégrale Tome 7 : Tomes 19 à 21

Il est temps de sortir les bannières et catapultes en Terre de Fangh. En effet, les armées du Tentaculaire sont aux portes du monde civilisé ! Après avoir déstabilisé le pays grâce à une habile machination, Gzor entame la seconde partie de son plan et marche sur les peuples libres en descendant des montagnes. Il ignore toutefois encore que l'une des sept Couronnes de la Guigne a été dérobée par le Nain, ce qui va mettre à mal sa stratégie. Au milieu de tout cela, nos aventuriers, désormais intégrés à l'armée de Folonariel sous les ordres de la belle Selenia III, se demandent ce qu'il convient de faire pour rester en vie. Il faut dire que la guerre, c'est plutôt sale, déplaisant, dangereux, et cela ne procure pas des trésors à chaque coin de couloir. Les Fiers de Hache, n'étant pas taillés pour le front mais plutôt pour l'aventure, vont être chargés d'une mission critique par l'état-major des troupes armées fanghiennes. Ils partiront donc sans savoir qu'ils ont aux trousses un mage de Gzor perspicace, un vampire millénaire fâché ainsi que le célèbre Zangdar, toujours aussi déterminé à trouver sa vengeance...