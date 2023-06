Pour comprendre les maths CE1. Guide ressources, Edition 2023

Le guide ressources propose : - Des activités de manipulation préparatoires avec des photos. - Le déroulé détaillé des activités de la leçon : la durée, les difficultés, les erreurs possibles, des propositions de remédiation. - Des activités pour aller plus loin ou différencier . - Le corrigé de toutes les activités des fichiers. + les ressources à télécharger (sur preuve d'achat) : des évaluations, plus de 100 photofiches de consolidation et de remédiation, des photofiches pour s'entraîner aux tracés géométriques, des jeux... et le matériel pour la manipulation : des cartes-nombres, des bandes numériques, des tableaux de numérotation...