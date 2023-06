Le presque chien. Ni Dieu, ni laisse

" Quand on m'a demande? d'e?crire mes me?moires, l'ide?e m'a tout de suite emballe?. D'habitude, ce sont les hommes qui parlent en notre nom et, au risque d'en de?cevoir certains, j'ai releve? beaucoup d'erreurs et d'inexactitudes nous concernant. Je de?teste l'approximation, elle me fait dresser le poil et je ne suis pas a? mon avantage tout e?bouriffe? [...] Pour certains, j'ai l'air abrupt et pe?remptoire mais en re?alite?, le doute m'assaille. Le cours de ma vie a bascule? quand ce qui me semblait e?tre une e?vidence a vole? en e?clats et s'est transforme? en une interrogation : Suis-je un chien ? " Fre?de?rique Elbaz raconte les ine?galite?s, la rudesse de l'humain et son indicible soif de domination, depuis le regard de l'animal qui reste, au final, beaucoup plus sensible et fide?le que cette be?te sur deux pattes.