Ciel mon moujik ! Et si vous parliez russe sans le savoir ?

Vous pensiez que votre vocabulaire russe se limitait à "niet" et à "vodka" ? Ce lexique franco-russe vous prouvera le contraire ! La langue de Tolstoï regorge en effet de mots venus de celle de Molière. Après vingt ans passés à explorer la Russie, Sylvain Tesson nous propose un florilège aussi amusant qu'instructif. Il décortique ici l'origine de ces mots insolites qui ont traversé les frontières. Un "ôpouskoûle" indispensable ! Né en 1972, Sylvain Tesson est écrivain, journaliste et grand voyageur. On lui doit notamment Dans les forêts de Sibérie (prix Médicis Essai 2011) et Une vie à coucher dehors (Goncourt de la nouvelle 2009).