Cahier n. 2 est la suite logique de Cahier n. 1 : une méthode de travail instinctive, sans travail préliminaire, ce qui donne un accès rare et précieux à ce que l'auteur "a dans la tête" . De même que nos auteurs et autrices à texte, Bernard se livre ici sans filtre. L'ensemble est composé d'un seul tenant, avec une logique formant une histoire, toujours sombre, toujours onirique, toujours fantasmagorique. Cette fois encore, la composition de type story-board permettra aux lectrices et aux lecteurs d'imaginer une histoire, au fil des cases. Bernard Bittler fournira quelques clés à l'occasion d'une interview que vous pourrez découvrir dans cet ouvrage, Humbird & Curlew ne saurait cependant que trop vous conseiller, de vous laisser porter par l'atmosphère des dessins et de vous approprier votre propre histoire, à la manière de l'auteur. Restez très attentifs aux prochaines sorties dans la collection Arts & Curlew, car il se pourrait bien que Cahier n. 3 - du même auteur bien entendu ! - soit bientôt publié.