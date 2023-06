Iznogoud - Intégrale Tome 2

Enfin en intégrales, les albums d'Iznogoud de Dargaud, scénarisés par René Goscinny et dessinés par Jean Tabary. Ce second tome réunira les albums "Des astres pour Iznogoud", "L'Ordinateur magique", "Une carotte pour Iznogoud" et "Le jour des fous" ! S'y trouveront également les "Retours d'Iznogoud" correspondants aux histoires publiées, ainsi qu'un cahier supplémentaire de vingt pages.