L'été exasperant où il a fait si chaud

Ce recueil est une réédition de douze textes de Jean Vautrin enrichis par des illustrations inédites de l'auteur. Chacune de ces nouvelles est une fenêtre ouverte sur l'âme humaine, ses turpitudes, ses failles et ses forces. Dans un style percutant et riche, Jean Vautrin saisit sur le vif des situations où l'Homme est confronté à sa propre grandeur ou à sa bassesse, de l'enfance au grand âge. Les personnages suscitent l'empathie, comme Timothée, qui, face au déchirement de ses parents, donne vie à sa marionnette pour affronter le drame de sa vie d'enfant. Ils provoquent aussi le dégoût ou la colère ; oui, les personnages de Vautrin sont aussi des meurtriers, des violeurs, des fous. Pas de platitude ici, tout n'est qu'inattendu, explosion de mots, de sentiments et de couleurs, à l'image des illustrations. Les titres des nouvelles : Avant-propos Qui ? ; Douze petits baigneurs et qui savaient parler ; Un certain Jimmy Fast ; Lollipop ; Un coin de ciel bleu sous un un chapeau claque ; L'été exaspérant où il a fait si chaud ; Pas de mauvaises nouvelles, j'espère ? ; Carceropolis ou l'homme des cavernes ; Rosa, comment dire ; Signé Bondoufle ; Soi-disant ; Le voyage immobile (de Kléber Bourguignault) ; Postface