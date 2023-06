Du pain et des chats est le livre idéal pour les boulangers, les chiens, les chiens de boulanger et les chiens boulangers. Et aussi pour les souris, les rats, les mulots, les canaris, les poissons rouges, les mouches et tout un tas d'autres trucs comme le papier peint par exemple. Bref c'est le livre idéal pour tous ceux à qui d'habitude on pense pas. Méfiez-vous de la personne qui a osé vous l'offrir.