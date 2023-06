Nouvelle-Aquitaine sud. Avec 1 carte laminée

Quelles sont richesses naturelles inscrites sur le patrimoine de l'UNESCO ? Où faire les randonnées à couper le souffle ? Où déguster le meilleur vin bordelais ? Quelle est la région avec les petits villages pittoresques ? Depuis Bordeaux, la capitale de la région, jusqu'aux sommets des Pyrénées, passant par l'estuaire de la Gironde, le chef d'oeuvre préhistorique à Lascaux, la nature sauvage du Bassin d'Arcachon et plages landaises de sable fin, avec la région viticole célèbre, sans oublier les joyaux architecturaux et fortifications médiévales cachées dans chaque coin de la région, découvrez toutes les couleurs du sud d'Aquitaine. Explorez la partie sud de l'Acquitaine avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun - nombreuses curiosités historiques et culturelles - photos en couleurs - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication - au format de poche.