Bagues en perles. 25 projets à créer et à porter en toutes occasions

Les perles sont fascinantes : translucides, métallisées, opaques, de toutes formes et de couleurs différentes... Elles promettent un moment créatif passionnant et très personnel puisqu'elles s'adapteront en tailles et en style aux envies et aux tenues de chacune. Les perles Miyuki ont conquis le mondeavec leurs multiples références et l'auteure de ce livre propose des projets de tous niveaux pour débuter dans cette pratique créative enthousiasmante.