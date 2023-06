L'adaptation du roman à succès de Marc CANTIN. Des messages mystérieux apparaissent dans l'agenda de Manah et ses amis du lycée n'y sont pour rien. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Ces étranges messages prédisent l'avenir, annoncent la mort de son meilleur ami, lui demandent de se rendre à des lieux précis... mais dans quel but ? Qui veut diriger ainsi la vie de Manah ? Doit-elle suivre ces instructions ? A-t-elle été choisie par hasard ? ... Beaucoup de questions qui trouveront des réponses parfois tachées de sang. Un thriller fantastique haute intensité.