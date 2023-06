Girl Power. 150 ans de football au féminin

De sa naissance en Angleterre à la fin du XIXe siècle à son véritable développement à partir des années 1960, ce livre retrace cent cinquante ans d'histoire du ballon rond au féminin. Intrinsèquement liée aux luttes féministes, cette histoire est portée par des joueuses courageuses qui se sont battues pour exercer un sport et assouvir leur passion, souvent contre l'avis des gouvernements, journalistes et fédérations de l'époque, qui auraient préféré voir ces femmes à la maison plutôt que sur un terrain. C'est seulement dans les années 1990 que le football féminin s'épanouit enfin sur tous les continents jusqu'à désormais gagner en puissance. Nourri d'interviews de coachs, de joueuses et de futures stars françaises, ce livre explore aussi le football féminin de demain, celui de l'égalité salariale et du soft power. Hubert Artus offre ainsi un tour du monde inédit et trépidant de l'état de la discipline. Hubert Artus est journaliste, principalement dans les domaines de la littérature, de la pop culture et du football. Il écrit pour les mensuels Lire, Causette, Le Monde diplomatique et pour Le Parisien Week- End. Il est notamment l'auteur de Galaxie Foot, disponible chez Points.