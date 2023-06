Le livre est basé sur la participation du bataillon français de l'ONU, bataillon d'infanterie formé de militaires volontaires de l'armée française et de l'Union française issus de toutes les armes et des réserves qui intervint pendant la guerre de Corée (1950-1953). De très loin la principale composante des forces françaises dans la guerre de Corée, il fut envoyé par le gouvernement pour représenter la France dans les forces terrestres multinationales (constituées de contingents d'une vingtaine de pays, dont une grande partie en provenance des Etats-Unis) mandatées par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 83 du 27 juin 1950. Dans des conditions extrêmement rudes, le bataillon français mènera d'âpres combats sur les crêtes gelées de Corée. Dans une première partie, l'ouvrage nous plonge dans le contexte international de ce conflit puis une seconde partie retrace la dureté des combats et met en lumière à travers ses photographies le parcours méconnu des hommes du BF ONU et leurs faits d'armes entre autres la prise de Crève-coeur, les batailles à White Horse et à T-Bone. Enfin, la dernière partie invite les lecteurs à découvrir la Corée des années 1950, ses visages et ses paysages.