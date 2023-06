2e édition du livre L'essentiel sur l'alimentation du sportif. Pratique et complet, ce livre répond à la majorité des situations diététiques auxquelles sont confrontées les professionnels du sport et les sportifs attentifs à l'amélioration de leurs performances. Que peut faire la nutrition pour aider à la gestion du poids de forme, maximiser les capacités musculaires, améliorer les qualités d'endurance ? Comment les bons choix alimentaires avant, pendant, après l'effort peuvent-ils optimiser les programmes sportifs ? Comment la diététique peut-elle aider à lutter contre les fragilités métaboliques Quelle est la vraie place des compléments alimentaires ? Sportifs occasionnels ou sportifs confirmés trouveront là leurs réponses. L'enjeu de cet ouvrage est d'offrir une mise en application des avancées les plus récentes en matière de diététique sportive accessible, de la cuisine aux lieux d'entraînement ou de compétition. Des recettes simples, faciles, gourmandes complètent le menu des ravitaillements et de la table : le plaisir, le manger bien et bon sont autant d'éléments forts et indissociables de la pratique physique et sportive !