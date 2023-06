Et si je parlais pour être vraiment compris ? Comment parler la langue de l'autre et prendre soin de tous nos échanges au quotidien

Toutes les clés pour parler, être compris et convaincre dans toutes les situations Comment parler avec clarté à quelqu'un qui ne pense pas comme nous ? Vaste question, me dira-t-on. Ce sujet a été largement abordé. Les rayonnages des librairies croulent sous les ouvrages qui partagent des techniques de communication, voire d'influence, pour convaincre. Des techniques qui peuvent être efficaces, mais qui comportent un point faible : elles prennent peu en compte l'interlocuteur et ce que nous avons réellement à dire. Et c'est ainsi que trop d'idées merveilleuses passent à la trappe, parce qu'elles n'ont pas été formulées en adéquation avec l'état d'esprit des interlocuteurs. Ou que les personnes qui les portent ne les expriment pas, par peur du jugement, du regard des autres, de la manière dont leurs idées seront reçues. Ici, le seul KPI (indicateur de réussite et de performance) est le plaisir d'échanger, l'intérêt de l'autre et de soi dans la conversation. Et puisqu'il faut parler le langage de l'autre, instaurons un nouvel indicateur : l'ICAS, l'Intérêt de la Compréhension de l'Autre et de Soi. Rempli d'exemples concrets, ce livre à la fois drôle, enrichissant et accessible vous aidera à vous faire enfin comprendre en comprenant l'état d'esprit de votre interlocuteur et en apprenant à adapter vos discours par rapport à la personne avec qui vous discutez.