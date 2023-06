Angleterre et pays de Galles

Un guide Lonely Planet pour s'imprégner de la culture, de l'ambiance et des paysages anglais et gallois et vivre une expérience immersive dans ces deux régions britanniques. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour en Angleterre et au pays de Galles. Une nouvelle manière de découvrir l'Angleterre et le pays de Galles : faites votre choix parmi les nombreuses activités nature (se baigner à Londres, pédaler dans un domaine royal, naviguer à bord d'un narrowboat, escalader le plus haut sommet du pays de Galles) pour vous immerger dans des paysages grandioses ; découvrez une gastronomie locale surprenante grâce aux meilleurs producteurs et tables du coin ; passez une nuit en compagnie des dinosaures au muséum d'histoire naturelle de Londres, initiez-vous à l'art du graffiti sur les traces de Banksy ou partez observer les dauphins dans la baie de Cardigan. Les villes et régions d'Angleterre et du pays de Galles à ne pas manquer (Londres, Cardiff, Brighton, Bristol, Bath, Birmingham, York, le Lake District, Snowdonia...) traitées sous forme d'activités, de promenades et de visites incontournables ou insolites. Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. Et toujours : des informations pratiques pour préparer son séjour et ses visites. Une carte détachable de Londres avec les incontournables.