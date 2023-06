La parole et le souffle. La lettre tue mais le souffle vivifie

Avec La parole et le Souffle, Jean Dumas nous propose une lecture historico-critique des écrits appartenant à différentes religions. Il souligne que ces écrits sont à la fois fondamentaux et fondateurs. Mais, avec raison, Jean Dumas évite le mot de fondamentalisme, lui préférant celui de littéralisme. C'est bien en effet le littéralisme qui peut conduire au fanatisme, que l'auteur combat ici avec une grande perspicacité. La nécessité d'un dialogue interreligieux irrigue la vie de Jean Dumas et depuis longtemps, à une époque où ce dialogue n'était pas une évidence. On récusait alors le dialogue interreligieux comme suspect, générateur possible d'hérésies ou de syncrétismes redoutables. Pour Jean Dumas, les différentes religions peuvent et doivent se parler et s'enrichir mutuellement, sans rien perdre de leur spécificité et même, habituellement, en la retrouvant et en l'approfondissant ainsi. Un tel dialogue, hier comme aujourd'hui, n'est pas qu'une possibilité, mais bien une nécessité dans le monde actuel. La Parole et le Souffle est la défense et la promotion d'une spiritualité indispensable pour une juste compréhension des textes. Le souffle est en effet la traduction du terme grec par lequel on désigne aussi l'esprit ou l'Esprit. La spiritualité est propre à toutes les religions et même à l'athéisme. Pour les croyants chrétiens, Jean Dumas montre enfin fermement que la spiritualité n'est pas une fuite dans un christianisme désincarné et éthéré, mais au contraire, comme tout mysticisme authentique, une inscription dans les cadres d'une éthique et d'un christianisme pratique et social.