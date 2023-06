Depuis 50 ans, le photographe Bernard Plossu pose son regard sur la ville d'Arles deux fois millénaire. Un regard contemporain sur l'illustre passé et sur les deux siècles traversés : 20ème et 21ème. Bernard Plossu nous livre cette moisson faîte de petites choses du quotidien et d'illustres beautés propres à cette ville : lieux sacrés, lumière unique, ombres et lumière jouent à cache cache dans cet écrin. Le centre ancien, les Alyscamps, le musée réattu, le musée arlaten, les bords du rhône, les grands monuments, mais aussi, l'Arles d'aujourd'hui et ses batiments du XIX èsiècle : le musée de l'Arles Antique, l'école de la photographie, la tour Luma, ... ainsi que l'abbaye de Montmajour et les plaines de la Camargue. Des textes d'écrivains, romanciers, historiens accompagnent cette symphonie.