Histoire de la politique étrangère du hamas

Mouvement de libération nationale créé en 1987, puis transformé en parti politique, vainqueur des élections législatives palestiniennes de 2006, le Hamas s'impose aujourd'hui comme l'une des principales forces politiques palestiniennes. Méconnu, critiqué, caricaturé à l'extrême dans les pays occidentaux, le mouvement a compris très tôt que la reconnaissance de sa légitimité et de sa crédibilité passait par une acceptation de la part de la communauté internationale. Ce livre, le plus complet à ce jour, évalue les principes fondateurs du mouvement dans l'établissement de ses relations internationales. Il décrit son évolution, succès et échecs, ainsi que l'impact global de sa politique extérieure sur le mouvement national palestinien. Un texte de référence pour les universitaires, responsables politiques, et aussi tout lecteur portant attention au peuple palestinien. "Ce livre démonte avec brio les représentations biaisées du Hamas dans les pays occidentaux. Une lecture éclairante pour quiconque recherche une présentation honnête de cet important mouvement palestinien". Ilan Pappe, College of Social Sciences & International Studies, Université d'Exeter