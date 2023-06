Il suffit de passer le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc pour voir apparaître les couleurs éclatantes des animaux de la forêt tropicale. Les enfants sont invités à pénétrer dans une forêt tropicale luxuriante pour y observer la faune sauvage qui s'y cache : des lémuriens, des anacondas, des ocelots, des colibris... En regardant attentivement, ils verront même de minuscules papillons de nuit voletant autour de leur hôte, un paresseux, ou un dendrobate aux pattes bleues, qui donne l'impression que cette grenouille porte des vêtements en jean ! Leurs magnifiques couleurs apparaissent comme par enchantement lorsqu'on passe le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc. Une activité non salissante idéale pour les voyages, il suffit de glisser le rabat de la couverture sous la page à peindre pour protéger celles qui suivent.