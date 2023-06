Le musée Guimet et ses Amis. Cent ans d'histoire partagée

Fondé en 1889 par l'industriel et collectionneur Emile Guimet (1836-1918), le musée Guimet était à l'origine pensé pour être un musée de l'histoire des religions. En 1923, sous l'impulsion de son nouveau conservateur Joseph Hackin (1886-1941), l'institution entamait une ère nouvelle en se tournant désormais vers l'étude et la connaissance des arts et civilisations de l'Asie. La Société des Amis du musée Guimet (SAMG) était créée la même année, dans le but de regrouper autour de l'institution donateurs, collectionneurs privés, collaborateurs, scientifiques et mécènes désireux de participer activement à l'enrichissement des collections, grâce au financement d'acquisitions ou de restaurations d'oeuvres. L'exposition-anniversaire du centenaire qui ouvre en juin 2023 retrace les grandes lignes des rapports qui ont uni le musée Guimet à la Société des Amis, évoquant certaines de ses figures majeures : le sanskritiste Emile Senart (1847-1928), le financier David David-Weill (1871-1952), l'explorateur et tibétologue Jacques Bacot (1877-1965) ou l'archéologue et sinologue Paul Pelliot (1878-1945). Elle souligne également les temps forts qui ont marqué son rôle de soutien à l'égard de l'institution : durant la seconde guerre mondiale ou encore lors des troubles qui ont fait basculer le Cambodge dans le chaos (1970-1975). Depuis, la SAMG a également essaimé, notamment aux Etats-Unis, avec les American Friends of Guimet Museum, et jusqu'à Hong Kong. Ce siècle d'histoire partagée est présenté dans le narthex du 2e étage du musée, avec des documents d'archive inédits ainsi qu'une sélection d'une trentaine d'oeuvres entrées dans les collections du musée Guimet grâce à la générosité de la SAMG de 1933 à nos jours. Certaines font aujourd'hui partie des chefs-d'oeuvre incontournables du musée Guimet, couvrant l'ensemble des aires géographiques, des périodes chronologiques et des techniques d'art : statuaire chinoise, indienne et tibétaine, peintures, estampes et objets d'art du Japon, figures de théâtre d'ombre du Cambodge, céramique ancienne et contemporaine.