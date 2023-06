A l'invisible nulle n'est tenue. Questions de genre et place des femmes dans le jazz

Dans le milieu du jazz, comme dans d'autres, les femmes sont sous-représentées et soumises à de nombreux stéréotypes. Par exemple le rôle majeur qu'ont joué certaines médiatrices dans les champs de la critique ou de la radio a été oublié ou invisibilisé. Comment se sont construites ces représentations sexuées et genrées tout au long du 20e siècle ? Cet ouvrage, réunissant musiciens, musicologues, historiens, philosophes et sociologues, explore une grande diversité de contextes historiques et de territoires géographiques grâce à de textes scientifiques et des traductions françaises de textes phares. Il apporte une variété d'éclairages sur les effets objectifs de nos représentations et de nos imaginaires genrés, tels qu'ils s'exercent le plus souvent au préjudice des femmes dans le champ jazzistique. Mêlant analyse du discours et politiques de genre, représentation et cas d'étude, ce livre donne à entendre la polyphonie des sujets et ne dissimule pas la pluralité des approches, afin d'enrichir une réflexion plus que jamais nécessaire sur des questions encore sous-représentées dans la musicologie du jazz.