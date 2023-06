La belle vie Sailing. L'art de vivre à voile

Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur la nouvelle tendance : la vie à bord d'un voilier ! Le voilier est lié à un mode de vie qui gagne de plus en plus en popularité. Faire un voyage de longue durée ou prendre de petites vacances d'été, en famille ou en couple, voguer en haute mer ou longer les côtes : voilà autant de façons de naviguer qu'il y a de plaisanciers. De la Gaspésie aux Iles de la Madeleine, en passant par la côte est canadienne, américaine et les Antilles, Adrien Bernier Nadeau et Marie- Pier Grenier, fondateurs de La Belle Vie Sailing, et d'autres marins d'eaux douces et salées partagent avec nous le récit de leurs aventures, les défis de ce mode de vie unique, et répondent aux différentes questions que peuvent se poser ses nouveaux adeptes. Comment savoir si la voile est pour moi ? Quelles sont les étapes pour réaliser mon projet ? Quels cours dois-je suivre ? Quel voilier choisir en fonction de mes besoins ? Ce faisant, les auteurs nous proposent des coups de coeur, de magnifiques itinéraires (les lieux de mouillage où faire saucette, les plus belles marinas où accoster, les endroits incontournables pour mettre pied à terre, etc.), des conseils de navigation, des trucs pour se préparer à un long voyage, des recettes à cuisiner à bord, des réflexions sur la préservation des océans, et plus encore ! Illustré magnifiquement, "La Belle Vie Sailing" est un hymne à la liberté et un ouvrage qui donnera le vent dans les voiles à tous ceux qui rêvent du Grand Bleu, de mers turquoise et de baies majestueuses.