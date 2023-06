Jouer aux bergers dans les estives ; pagayer sur un gave ; s'extasier dans une église romane ; dormir dans une cabane... Des nuits étoilées du pic du Midi aux terrasses ombragées de Céret, de lacs glaciaires en vallées pastorales, des cirques sauvages aux plus ensoleillés des villages, goûtez la vie céleste des hautes terres ! - Les sites et visites incontournables- Des expériences authentiques- Toutes nos adresses coups de coeur- Des itinéraires et des suggestions pour vous laisser guider selon vos envies- Les sélections et conseils des habitants- Des cartes, des plans et des infographies...