"XX : Poèmes pour le vingtième siècle" est un recueil de poèmes majoritairement narratifs, qui proposent une approche à la fois poétique, historique et documentée du siècle par le petit bout de la lorgnette. Le principe est de retracer une histoire subjective du XXe siècle, à raison d'un poème par an, de 1900 à 2000, et à travers l'évocation de figures artistiques et intellectuelles, ou scientifiques, mais aussi d'événements marquants (d'Hiroshima au télescope Hubble en passant par la Première guerre mondiale ou la chute du mur de Berlin), avec parfois également quelques passages récapitulatifs de la période qui s'ouvre ou va s'ouvrir.