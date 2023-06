Grèce. 6e édition

Un guide entièrement repensé pour découvrir la Grèce, en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Les sites incontournables et les meilleures expériences d'un voyage en Grèce : l'Acropole d'Athènes, les Météores, le site antique de Delphes, les fêtes pascales, la vieille ville de Rhodes, la péninsule du Pélion, Mycènes, Lesbos, les villages des Zagoria... Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires régionaux pour découvrir le meilleur de la Grèce, en toute saison, quel que soit le temps ou le budget disponible. Une large palette d'activités de plein air, avec des focus sur la randonnée et les sports nautiques. Des chapitres spécifiques pour aller à la découverte des îles grecques ou partir en croisière. Un guide spécialement conçu pour permettre une visite approfondie de la Grèce, avec un maximum d'informations pour préparer et bien profiter de son voyage. Des cartes claires pour se repérer facilement, situer les sites en un coup d'oeil, imaginer ses itinéraires et organiser ses déplacements.