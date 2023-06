Un guide pour s'imprégner de la culture, de l'ambiance et des paysages espagnols et vivre une expérience immersive dans le pays. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour en Espagne. Une nouvelle manière de découvrir l'Espagne : descendre en paddle le Guadalquivir, assister à un match au Camp Nou, observer les oiseaux du parc national de Donana, faire ses courses sur les marchés de Madrid, participer à la Feria de Abril à Séville, randonner dans la Sierra Nevada, faire du canyoning dans la Sierra de Guara, cheminer avec les pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle. Les villes et régions d'Espagne à ne pas manquer (Barcelone, Madrid, Valence, Séville, Cordou, Grenade, Bilbao, Burgos, les Pyrénées...) traitées sous forme d'activités, de promenades et de visites incontournables ou insolites. Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. Et toujours : des informations pratiques pour préparer son séjour et ses visites.