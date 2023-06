Les mandalas de T'choupi

Je colorie des mandalas avec T'choupi ! Dans ce cahier, on trouve des activités adaptées aux petits sur le principe du mandala. L'enfant est guidé par un modèle couleur, décliné ensuite avec plusieurs personnages et éléments de l'univers de T'choupi, à colorier selon ses envies. Des mandalas adaptés aux petits dès 3 ans, pour favoriser un moment de détente, de concentration et de créativité.