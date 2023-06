Ouvertures et isolation du fourgon. Conseils et solutions pour se créer un espace de vie confortable

Etape cruciale de l'aménagement d'un van, l'isolation est la clé d'un bon confort de vie dans ce petit espace. Une bonne isolation, c'est la garantie d'avoir moins chaud en été et moins froid en hiver, mais aussi de pouvoir supporter des milieux humides, tout en respectant les contraintes de poids maximal. Enfin, cette étape exige de bonnes connaissances dans le choix des produits et des matériaux, surtout si l'on souhaite des solutions écoresponsables. Lucile Hétier et Pierre-François Lecardez accompagnent au quotidien des vanlifers dans l'aménagement de leur van. Dans ce guide très concret, ils traitent également de la création des ouvertures et du passage des câbles à mener de pair lors du chantier d'isolation.