Le grand livre pour se soigner au naturel. Tous les conseils d'un médecin spécialiste des plantes pour se soigner efficacement et sans risque !

Comment soigner au naturel un rhume ou une angine ? Comment stimuler son immunité avant la période hivernale ? Comment drainer et revitaliser l'organisme au printemps ? Comment prévenir les cystites ? Quels soins alternatifs permettent d'accompagner une déprime passagère, une anxiété aigüe ou un burn-out ? Quels conseils naturels peut-on proposer dans les affections du quotidien chez l'enfant ou la femme enceinte ? Comment soulager sans hormones les bouffées de chaleur de la ménopause ? Que proposer dans une lombalgie, un eczéma, une diarrhée, un excès de cholestérol, de sucre ou d'acide urique ? Comment traiter sans intoxiquer ? Voici quelques-unes des affections courantes qui sont abordées. Tout l'intérêt de cette approche globale, appliquée par le Dr Mattmann est de proposer un traitement individualisé, de prévenir les dysfonctionnements en fonction de votre terrain, de sorte à vous maintenir en bonne santé par des moyens naturels. Il vous délivre dans ce guide ses premiers conseils de phyto-aromathérapie et de médecine globale et naturelle. Ce guide pratique rassemble en un seul livre des conseils d'application faciles, des entrées par domaines thérapeutiques, des index, des pistes de prescription sous forme d'ordonnances, des cas cliniques, des infos pratiques sur toutes les solutions en homéopathie, phytothérapie, huiles essentielles, gemmothérapie...