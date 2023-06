Grèce. Les meilleures expériences

Un guide Lonely Planet pour s'imprégner de la culture, de l'ambiance et des paysages grecs et vivre une expérience immersive dans le pays. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour en Grèce. Une nouvelle manière de découvrir la Grèce : percer les mystères de l'Acropole, rejoindre les plages préservées de Corfou ou d'Anafi à pied, se faire plaisir à l'une des excellentes tables de Thessalonique, relire l'Illiade à travers le Péloponnèse, participer à une fouille sur un site antique, marcher sur le sentier du Menalon, plonger au large de Paxi, partir à cheval sur les sentiers de Céphalonie, parcourir l'île de Naxos à vélo. Les villes et régions de Grèce à ne pas manquer (Athènes, le Péloponnèse, les Cyclades, Corfou, Rhodes...) traitées sous forme d'activités, de promenades et de visites incontournables ou insolites. Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. Et toujours : des informations pratiques pour préparer son séjour et ses visites.