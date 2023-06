Mes premiers airs DJ set

Et si on dansait sur des musiques électro ? Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Les petits vont découvrir leurs premiers airs de musique électro avec les plus grands DJ français ! : " Get Lucky " des Daft Punk ; " Titanium " de David Guetta ; " Love Generation " de Bob Sinclar ; " Sunset Lover " de Petit Biscuit ; " Never Going Home " de Kungs ; " All Stars " de Martin Solveig Les illustrations colorées et dynamiques de Thierry Manes nous invitent dans cet univers électro coloré !