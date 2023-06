Les dinosaures. Ma valisette, mes petites activités

Cette valisette pratique contient trois petits livres d'activités sur le thème des dinosaures. Cette valisette pratique contient trois petits livres d'activités sur le thème des dinosaures : un livre d'autocollants, un livre de coloriage et un cherche et trouve. Le tout dans un format respectueux de l'environnment avec poignée en cordelette et fermeture sans velcro que les enfants vont adorer.