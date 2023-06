Les animaux Mon cahier d'autocollants et d'activités. Avec plus de 100 autocollants

Activités, jeux, coloriages et plus encore ! - Contient plus de 100 autocollants. Tigre, chat, lapin, koala, baleine... Viens découvrir les nombreux animaux de la ferme, de la jungle, de la mer et bien d'autres encore ! Ce livre d'activités contient plus de 100 autocollants et tout plein d'activités aux consignes simples : labyrinthes, scènes à décorer, coloriages, jeux d'ombres et plus encore ! Tout en découvrant les animaux, l'enfant développe sa créativité, sa motricité fine et son sens de l'observation.