Techniques de judo. De la ceinture blanche à laceinture noire : 85 techniques incontournables

Déjà vendu à plus de 15 000 exemplaires, le livre incontournable de l'apprentissage du judo revient dans une nouvelle édition revue et complétée avec près de 30 techniques inédites ainsi qu'une introduction consacrée aux fondamentaux. Découvrez, apprenez et maîtrisez les différentes techniques de judo avec l'aide de champions reconnus. Pour chaque technique, vous apprécierez : ? la description détaillée et l'analyse des différents points clés ; ? les conseils techniques et tactiques exclusifs de Frédéric Demontfaucon, médaille de bronze aux J. O. de Sydney en 2000 ; ? les photos explicatives réalisées avec deux judokas champions d'Europe et membres de l'équipe de France, Shirine Boukli et Romain Valadier-Picard. Ce livre complet, pratique et accessible, vous suivra durant votre apprentissage, quels que soient votre niveau et votre expérience.