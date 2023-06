Radicalités contemporaines et crimes de haine

Cet ouvrage de psychopathologie clinique et criminologie psychanalytique ? ouvert aux apports d'autres disciplines (psychiatrie, sociologie, histoire, sciences politiques) ? étudie différentes formes de radicalités contemporaines, tant dans leurs conditions d'émergence et de diffusion (sociale et politique) que dans leurs soubassements subjectifs. Ses auteurs examinent ainsi la montée en puissance des fanatismes (religieux, politiques), du conspirationnisme, des ségrégations, du communautarisme, du racisme et de l'antisémitisme. Ils analysent aussi la logique des crimes de haine qui peuvent en dériver (crimes idéologiques et attentats-suicides, violences conjugales et féminicides, passages à l'acte justiciers, etc.). Ils s'attachent enfin à préciser les motifs pour lesquels le lien social contemporain est un terreau fertile à l'essor de la radicalité, à la mort et à la haine, au crime et au sacrifice. Cet ouvrage pose des questions cliniques, sociales et politiques qui possèdent une vive actualité dans les milieux sanitaire, socio-éducatif, judiciaire et pénitentiaire et plus largement dans le champ social.