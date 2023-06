Front populaire. Tome 13

La troisième guerre mondiale est-elle encore évitable ? Nos gouvernants et l'Union européenne ont-ils tout fait pour éviter un choc dont l'Europe ne se relèverait pas. " Penser la guerre " c'est d'abord être capable de la concevoir et de s'y opposer. C'est aussi proposer une alternative diplomatique, gaulliste serait-on tenté de dire, à l'escalade du conflit et au déluge de feu. Mais est-ce seulement encore possible ? Dans ce domaine, plus encore qu'ailleurs, doit régner la maxime spinoziste : ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Front populaire se propose de penser la guerre dans le temps long de l'histoire, d'appréhender les relations internationales dans leur complexité et de réaffirmer le principe de souveraineté. La souveraineté de chacun sur ses propres instincts, la souveraineté de chaque pays sur ses propres frontières, la souveraineté de chaque nation sur sa propre destinée.