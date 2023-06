The Experience List

Pour sa dernière année de lycée, elle veut vivre toutes les expériences... Et si son pire ennemi était la meilleure personne pour l'initier ? Haylee a l'impression de n'avoir encore rien vécu... Alors, pour sa dernière année de lycée, elle compte bien se lâcher un peu ! Pour cela, elle a dressé une liste de choses à expérimenter : premier baiser, première soirée, première cuite... Sa meilleure amie, qui souhaite l'aider, a une solution pour tout ça : faire appel à Maximilien Henderson, la star du lycée. Selon Haylee, c'est une très mauvaise idée. Max était son meilleur ami d'enfance, avant qu'il ne cesse soudainement de lui adresser la parole. Depuis, elle le déteste et le voit surtout comme son insupportable voisin. Mais quand l'initiation commence et que le désir s'en mêle, leur relation n'est plus aussi claire... Haylee et Max sont-ils amis, ennemis ou n'est-ce pas aussi simple que ça ?