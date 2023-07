Destiny of X T15 (Edition collector) - COMPTE FERME

La nouvelle équipe de X-Men affronte un adversaire apparemment invincible, mais ce sont leurs doutes sur les décisions récentes qui sont pour eux la plus grande menace. Sur Mars, Abigail Brand a un plan parfaitement huilé... mais dans le genre à toujours avoir deux coups d'avance, Solar n'est pas en reste ! Wolverine va-t-il subir le même destin que Dents de Sabre, en étant exilé dans les profondeurs de Krakoa ? Et Angel devient un monstre sanguinaire ! Ca n'est pas parce qu'il reprend les rênes de la série consacrée à Iron Man, dans les pages de MARVEL COMICS, que Gerry Duggan abandonne les mutants ! Ce nouvel album est riche en rebondissements inattendus et en affrontements épiques.