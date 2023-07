Marauders T02 : Conséquences

Kitty Pryde faisant équipe avec Emma Frost ? Tornade se battant contre Calisto ? Un voyage dans l'espace ? Fin Fang Foom le dragon géant ? Tout ça, plus le Gala des Damnés ! Le Maraudeur et son équipage repart à l'aventure pour notre plus grand bonheur ! Deuxième année d'aventures pour les "pirates" mutants de Katherine Pryde, toujours sous la houlette de Gerry Duggan (Deadpool, Invincible Iron Man). La série Marauders fait partie des nouvelles idées les plus plébiscitées de la période House of X / Powers of X.