Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque 2 Relié. Mo Dao Zu Shi - Alternatif

Bien que Wei Wuxian essaie toujours de cacher sa véritable identité, Lan Zhan a déjà vu clair dans son jeu. Suivant la piste d'un cadavre démembré, Wei Wuxian et Lan Wangji arrivent aux portes de la ville de Yi : une vieille ville abandonnée enveloppée de brume et d'esprits agités. Dans l'ombre, un ennemi diabolique rôde, ne laissant derrière lui que chagrin et tragédie. Lorsque l'identité du mystérieux cadavre se révèle, Wei Wuxian se retrouve propulsé dans les profondeurs de la politique du monde de la cultivation. Un monde dans lequel il vaut mieux garder ses ennemis proches de soi. Et Lan Wangji plus proche encore .