Nos coeurs tordus

Nouveau venu au collège Georges-Brassens, Vladimir, dit Vlad, a les genoux qui se cognent et les mouvements désordonnés d'un pantin désarticulé... Handicapé de naissance, et passionné de cinéma, il est aussi drôle, sensible, généreux et n'a pas la langue dans sa poche. Lou est séduite... et Vlad tombe amoureux. Mais Lou sort avec le beau Morgan...