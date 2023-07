Minimiki - Carnet créatif - Îles du monde

Découvre les îles du monde ! Dans ce carnet créatif, crée tes jolies poupées grâce à 7 pages documentaires pour découvrir un pays ou une région ; 3 pages de stickers ; 1 page de stickers à colorier ; 10 pages de coloriages ; 58 poupées à colorier ; 12 poupées à habiller. Et en plus, des infos documentaires sur les traditions et les tenues à Corfou, aux Seychelles, à Hawaï, à Tahiti et en Martinique. En cadeau : un joli bracelet à collectionner !