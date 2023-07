Les bleus vous apprennent le rugby

Les joueurs du XV de France partagent leur passion du ballon rond et enseignent aux jeunes fans de rugby les fondamentaux de leur discipline favorite ! 128 pages pour tout savoir sur ce sport à travers des infos documentaires sur les origines de la discipline, les règles, les techniques fondamentales, les phases de jeu, les postes sur le terrain, les tactiques, les valeurs, les grandes compétitions, les équipes mythiques et les joueurs phares. Mais aussi des records étonnants, des chiffres clés, des faits insolites, des jeux et des quiz pour tester ses connaissances en s'amusant.