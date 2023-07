L'entreprise résiliente

L'ouvrage entend répondre à une batterie de questions intéressant le devenir de l'entreprise : en quoi la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid 19 constitue-t-elle un accélérateur de transformation des entreprises dans une logique d'accompagnement de la transition écologique et de prévention des risques sanitaires ou environnementaux ? De quelle façon et jusqu'à quel point l'entreprise peut-elle se transformer, dans une logique de résilience, pour accompagner les changements en cours et jouer un rôle dans la prévention ou la gestion de nouvelles crises ? Quels sont les leviers d'opportunité susceptibles d'être utilisés par les entreprises ? Dans quelles voies sont-elles susceptibles de s'engager demain ?