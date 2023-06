C'est de la lecture admirative par l'artiste de certains textes de l'écrivain, puis de la pleine adhésion de ce dernier à la vision du peintre qu'est née l'idée de cet ouvrage : traduire une même surprise face au surgissement des choses et proposer un même questionnement face à la plus juste manière d'en restituer les effets par les mots ou le pinceau. Il ne s'agit donc pas d'une monographie à proprement parler ni d'un catalogue raisonné de l'oeuvre, mais bien plutôt d'une conversation engagée en parallèle par deux sensibilités cherchant à mieux comprendre les secrets de l'expression, grâce aux prestiges de l'encre, d'une part à l'aide des mots, de l'autre par les images. Astrid de La Forest, est une graveuse et peintre française née le 18 novembre 19621. Membre de l'Institut de France depuis 2016, elle est la première femme graveuse élue à l'Académie des beaux-arts, institution dont elle assurait la présidence pour l'année 2022. Florian Rodari, né le 7 avril 1949 à Lausanne ou Genève, est un écrivain, éditeur et conservateur suisse.