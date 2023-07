Mes activités sensorielles. Faciles à réaliser dedans ou dehors

Mettre les mains dans de la gelée, créer une boîte sensorielle, sentir, écouter, éveiller ses papilles, découvrir... Voici 22 activités autour des cinq sens faciles à réaliser, dedans ou dehors, et conçues par une institutrice de maternelle, qui anime le compte @lamaternellepailletée sur Instagram. Découvrir ses cinq sens de manière ludique et créative Marcher pieds nus dans différentes matières, peindre avec des glaçons, créer un puzzle avec des bâtonnets, transvaser, mettre les mains à la pâte... Grâce à ce livre, l'enfant réalise ses activités en découpant, collant, peignant... De quoi s'amuser à chaque étape pour aiguiser ses sens tout en développant sa motricité fine. Sentir le monde Toucher, écouter, goûter... Dès le plus jeune âge, l'enfant utilise ses sens sans en avoir pleinement conscience. Ces activités vont permettre à votre enfant d'expérimenter en faisant appel à tous ses sens, de découvrir et prendre conscience de son corps et des différentes capacités qui y sont liées, tout en travaillant sa motricité fine. Et vous partagerez de jolis moments créatifs en famille !