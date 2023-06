Tous les modèles de discours pour les élus. Conseils pour les écrire, pour les lire... Modèles prêts à l'emploi

Les nombreux modèles de discours présentés appréhendent tous les événements qu'il s'agisse de manifestations régulières (voeux, Fête nationale, médailles...) ou ponctuelles (inauguration d'une infrastructure, accueil d'une personnalité, visite d'un lieu...). Il envisage toutes les situations et tous les publics auxquels un élu peut être amené à s'adresser : tous publics, personnes âgées, jeunesse, monde économique, associatif, scolaire, électeurs... Il donne aussi les techniques nécessaires pour bâtir des discours percutants et pour les lire avec un maximum d'efficacité (intonation, gestes...) et précise l'ensemble des détails auxquels il faut penser et pourquoi : repérage des lieux, protocole, matériels... Au sommaire : 1. Le discours : présentation générale, méthode et techniques - Préparation - Contexte de l'allocution (lieu, moyens techniques, durée du discours...) - Rédaction - Aller à la pêche aux informations - Lire votre discours - Gérer ses mouvements - Pour une bonne élocution... 2. Les discours de remise de décorations - Modèles 3. Les discours d'inauguration - Modèles 4. Les discours de commémoration - Modèles 5. Les discours d'état civil - Modèles 6. Fêtes diverses - Modèles 7. Voeux - Modèles 8. Oraisons funèbres - Modèle 9. 150 citations pour enrichir vos discours l0. Texte régissant le protocole